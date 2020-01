IESS, un paso adelante y dos atrás

LEA TAMBIÉN

Tendríamos que ser ciegos para no ver y palpar, el pésimo servicio que brinda el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social.

Ya todos conocemos el calvario para conseguir una cita y mucho peor conseguir que le hagan una cirugía cuando se la deben hacer, no después de meses o años. A ese pésimo servicio se suma, el uso absurdo de las facilidades tecnológicas actuales. Estos avances, nos ayudan sobremanera al permitirnos hacer muchos trámites en línea y no acudir a una oficina, perdiendo tiempo valioso nuestro y de los burócratas que nos atienden, nos permite optimizar el tiempo y producir más para el progreso de nuestro país. Pero los iluminados del IESS, le permiten hacer ciertos trámites en línea, pero para terminarlos necesariamente tiene que acudir personalmente al IESS o BIESS según el caso, siguiendo así con los absurdos trámites burocráticos. ¿Qué sentido tiene crear el trámite en línea, si de igual forma hay que ir a las oficinas?



Por favor,¿ quien les asesora?, no es necesario tener un doctorado, para escuchar el clamor ciudadano que pide ser atendido con prontitud, eficiencia y dignidad.



Nosotros mantenemos al IESS y sus burócratas. Es su deber y obligación atendernos, no nos están haciendo un favor.