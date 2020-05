IESS y Ley de ordenamiento de finanzas públicas

LEA TAMBIÉN

Se cierne un nuevo peligro sobre el Instituto Ecuatoriano del Seguro Social. El gobierno en su desesperada búsqueda de recursos económicos ha colocado en su proyecto de ley orgánica para el reordenamiento de las finanzas públicas un par de artículos con los que se pretende, primero, colocar al Biess como dependencia financiera del sector público y, segundo, establecer que junto a “Todas las instituciones que conforman el Presupuesto General del Estado, Gobiernos Autónomos Descentralizados, seguridad social, banca pública, empresas públicas, entre otras entidades, deberán cooperar con el ente rector de las finanzas públicas en asuntos relacionados riesgos fiscales, de conformidad con las disposiciones de este código”.

La intención del Gobierno parece clara. A lo largo de los años y por distintos conceptos ha acumulado una millonaria deuda con el IESS que pese a las consolidaciones acordadas no ha disminuido, más bien, ha incrementado porque el Gobierno no tiene capacidad de pago. El Biess es el banco del IESS es decir, nació al amparo de una institución que por disposición constitucional es: entidad autónoma, regulada por la ley y responsable de la prestación de las contingencias del seguro universal obligatorio a sus afiliados.



En el pasado sin tener respaldo legal alguno engañaron al instituto y le obligaron a entregar ingentes sumas de dinero por inversiones en papeles de la deuda pública que no se han pagado porque existen temas legales, de normativas y de reglamentos que no han sido definidos todavía.



De aprobarse la referida ley en la Asamblea Nacional el Gobierno tendría la oportunidad para retomar los argumentos utilizados por distintas autoridades para desconocer las deudas que mantiene con el IESS y dispondría de argumentos legales y suficientes para continuar tomando de forma indebida los recursos de la institución bajo la figura de cooperación ante los riesgos fiscales. Así no se comprometería a pago alguno y los fondos privados del IESS se verían muy comprometidos.



Si esto llegara a pasar la respuesta de afiliados, jubilados y derecho habientes no se hará esperar.