IESS jubilados maltratados

No es posible que cuando los jubilados reclamamos nuestros derechos, el Procurador General del IESS contestando una demanda y citando al Código Civil dice: “… la ley obliga a todos los habitantes de la República, con inclusión de los extranjeros; y su ignorancia no excusa a persona alguna”.

La demanda en referencia es porque la Comisión de Prestaciones del IESS mediante Acuerdo indica: que el afiliado tenía 425 imposiciones reales y que la Renta Real de jubilación de acuerdo con la Ley es de USD 454,18 pero en el mismo Acuerdo, la misma Comisión de Prestaciones decide conceder la jubilación por vejez de USD 125 mensuales. El acuerdo no puede estar sobre la ley, por lo tanto la ignorancia está por otro lado. Me encuentro en la indefensión, porque la demanda es al Director del IESS, quién responde al Presidente de dicha Institución y quién a su vez depende del Presidente de la República, y su interés obviamente no es defender los reclamos de los jubilados, su interés es cómo evadir el pago de los miles de millones de dólares que se han dispuesto de las arcas del IESS, para pagar en exceso a la abundante burocracia del Estado; en razón de lo indicado creo que el Consejo Superior del IESS, debería estar integrado por los dueños del dinero: 1 representante de los afiliados, 1 representante de los jubilados y que también integre 1 representante de la Contraloría para que los ingresos y egresos sean correctos. No debe integrar el representante del Presidente de la República.