IESS, espantoso aniversario

Un día como hoy, hace veinte años fuimos despedidos intempestivamente del IESS, sin motivación alguna, nos comunicaron que la Máxima Autoridad de la Institución había decidido por sí y ante sí “suprimir nuestros puestos”.

Cuando solicitamos la parte proporcional de la jubilación patronal que nos correspondía nos la negaron. Entonces comprendimos que la Institución que fue concebida y creada para velar por los derechos de los trabajadores y a la que servimos con empeño y hasta pasión, “había puesto en la calle” a miles de servidores que estábamos cerca de cumplir los veinte y cinco años de relación laboral y así “ahorrarse” unos cuantos dólares.



A renglón seguido, llegaron las aves de rapiña a manejar la noble institución; el país conoce los grandes negociados y latrocinios cometidos.



Viejos, enfermos, ya sin empleo, ya endeudándonos, ya pidiendo a la familia, cientos de nosotros planteamos una demanda ante la Corte Constitucional. De eso ya han pasado siete años y no hay poder en el mundo que conmueva la conciencia de los jueces para que despachen el trámite.



En el camino hemos perdido a muchos de nuestros compañeros, pero nuestro orgullo y dignidad están intactos. No descansaremos en luchar por nuestro derecho. Si hay que ir a instancias internacionales allí acudiremos. Luego no vengan a gimotear, cuando sean juzgados por el crimen que están cometiendo.