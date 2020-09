LEA TAMBIÉN

LEA TAMBIÉN

La Policía Nacional es la llamada a dar seguridad a la ciudadanía y ser ejemplo de cumplimiento de la Ley de Tránsito, lamentablemente no existe moto policial que use las placas de identificación en Quito. Como ciudadano responsable desde el 2017, vengo denunciando y no hay respuestas positivas de las autoridades policiales. He denunciado en todos los medios de comunicación televisivos, pero siento un recelo de su parte de denunciar esta infracción irresponsable; en cambio el ejemplo de cumplimiento lo tiene la Policía de Tránsito Municipal de Quito, cada moto tiene su placa de identificación respectiva, así es como se cumple la Ley.

La Seguridad de un país comienza con la identificación de personas (cédula de identidad) y de vehículos (placas).