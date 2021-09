Alisson Daniela Hualpa Villalba

La memoria de la lucha nos tiñe de verde. Individualmente, el número 28 y el mes de septiembre no significan nada, pero juntos son nuestro símbolo. El símbolo de una lucha incansable e inquebrantable. Donde todas coreamos al unión que la elección sobre nuestro cuerpo es un derecho innegable.

En esta fecha, se visibiliza a las que murieron negligentemente por una mala práctica, por quienes fueron castigadas y encarceladas por decidir, por las que tuvieron miedo al final de sus días. Es nuestro día, para exigir que el aborto sea legal y seguro. Nuestro tiempo para rechazar a quienes nos quieren infundirmiedo.

Para quienes aún no entienden la causa de las quejas, que no se extrañen cuando nos vean marchando en las calles. No nos detendremos hasta conseguir salud de calidad, educación de verdad, legislación acorde a nuestra necesidad y respeto a nuestra integridad. Porque buscamos que el verde esperanza tiña nuestros recuerdos manchados del rojo sangre que derramaron nuestras hermanas.

Porque hoy nosotras somos guerreras en contra del odio, la sociedad y lo “correcto”. Hoy decido yo, ¿qué hay de ti?