Quito, ciudad muy activa y que crece porque sus habitantes son emprendedores. En los últimos años el crecimiento poblacional ha sido importante llegando a superar los dos y medio millones de habitantes. Y con ellos y su progreso personal ha crecido notoriamente la clase media y su poder adquisitivo. Una señal obvia de este crecimiento es la cantidad de vehículos que circulan por toda la larga y angosta ciudad. Adicionalmente el servicio público de transporte es insuficiente para la gran cantidad de usuarios y su calidad y seguridad deja mucho que desear. Por tanto el ciudadano necesita usar su vehículo particular. “Hoy no circula”.

Simplemente hoy no saque su auto y vea cómo se las arregla. ¿Qué pasará? se usaran más los taxis, se compraran más autos y más motos. Si la solución al atascamiento de tráfico es parar el 20 % (en teoría) de los autos, mejor disponga que por número de cédula no salga de casa para ninguna actividad cierto número de ciudadanos. Así habrá menos gente en las calles, menos autos y menos problema para las autoridades. Antes de impedir el uso de la ciudad a sus habitantes y contribuyentes, se debería programar adecuadamente los semáforos, al menos en las vías principales y coordinarlos con las cámaras del 911 para un manejo automatizado y remoto del tránsito como en muchas ciudades. Se deben programar y ejecuta inmediatamente los varios pasos a desnivel en los cruces críticos que están diseñados hace mas de 15 años. Realmente controlar que los buses de servicio público circulen solo por el carril derecho de las vías y dar acción ciudadana para ese control.

Instruir a la población aun con multas grave.



Y con la pavimentación, se deben hacer los contratos con empresas privadas que se comprometan a trabajar 24 horas al día y los siete días de la semana, interviniendo tramos cortos de máximo 200 metros cada vez y no romper la vía antes de terminar el tramo anterior.