El horror de la violencia

Escribe el Sr. Ayala Lasso el 26 de Enero del 2019 en EL COMERCIO: “La semana pasada, el Ecuador fue estremecido por una tragedia que le dejó estupefacto. Vio el asesinato de una mujer, ejecutada por un hombre, mientras la fuerza pública observaba, indecisa, la dinámica de las aleves puñaladas que pusieron fin a la vida de la víctima…

La policía no movió un dedo durante más de una hora, parada frente al criminal. ¿Qué clase de mensaje se puede extraer de tamaña inoperancia?”. Gracias al extraordinario trabajo de EL COMERCIO, el 6 de diciembre del 2004 se conoció que el sargento ecuatoriano Enrique Duchicela fue secuestrado por la inteligencia peruana en Lima, luego torturado de manera infame y cruel durante 13 días y finalmente asesinado e incinerado en un cuartel peruano. El Sr. José Ayala Lasso fue embajador y la única autoridad para reclamar la desaparición. No hizo nada y vino a Quito donde le expresó a la Sra. del sargento: “si es que le cogió inteligencia militar peruana, nunca lo volverá a ver”, fue una respuesta inhumana y un mensaje de irresponsabilidad de la autoridad. ¿Existirá paz en la conciencia del Sr. José Ayala Lasso? ¿Por qué no ha sido sometido a la justicia por omisión ante éste crimen de lesa humanidad?

PD.- La cartita es de interés nacional y existe una familia y una Institución con dolor del crimen del sargento Enrique Duchicela. Se cometió una injusticia donde el Sr. Ayala Lasso le otorgó patente de corso a la inteligencia peruana. En el Estatuto de Roma el espionaje no está tipificado como un crimen internacional y dice: “Si un funcionario declarado como diplomático es capturado realizando labores de espionaje, la peor consecuencia que puede sufrir es ser declarado como persona no grata y conforme al artículo 9 de la Convención antes referida, ser expulsado del país en donde está acreditado. Esto se debe a que los funcionarios acreditados como diplomáticos tienen inmunidad y, en principio no pueden ser juzgados por los tribunales del Estado en donde están llevando a cabo sus funciones”.

El suboficial de la Fuerza Aérea Peruana Víctor Ariza, acusado de espiar a favor de Chile, aseguró estar arrepentido y pidió disculpas al gobierno y pueblo peruano, quien fue sentenciado a 35 años de cárcel. Además los marinos peruanos Pilco y Domínguez son procesados porque entregaron material reservado a Chile.

El Perú tortura y asesina a presunto espía ecuatoriano y enjuicia con el debido proceso respetando los derechos humanos a espías peruanos confesos de la traición cometida. Esto tiene el aval del Sr. José Ayala Lasso “alto comisionado de los derechos humanos”. Parte importante de la aclaración para la ciudadanía no consta en la carta por temor a que no se publique con el pretexto de que se pasó el número de caracteres.

Nota: Este Diario publica la carta debido a la importancia del tema y para promover el libre juego de ideas.