Es hora de la convergencia

La unión no solo hace la fuerza, puede salvar a nuestro país, del desastre total.

No es ser fatalista, pero es imprescindible pensar sin egoísmos, revanchismos o intereses personales; es este momento en que tienen que demostrar que realmente les importa el país y converger en pos del candidato más adecuado para poner orden en el país y lograr que nos sacudamos de este manto turbio de la revolución ciudadana que arrasó el país por 14 años.



No es el momento de pensar, peor promocionar el voto nulo o blanco. Eso es taparse los ojos y no importarles el futuro del país.



El primer paso es una convergencia de todas las fuerzas políticas, apoyando la candidatura de la persona que va a significar, la libertad de los ecuatorianos, que es el bien más preciado del ser humano, empleo que devuelve la autoestima y seguridad a las personas, fortalecer la dolarización que nos ha permitido tener una tranquilidad económica sin sobresaltos de inflación y un poder adquisitivo adecuado.



Cuando una fuerza nefasta quiere triunfar, lo que busca es “el divide y vencerás”. Esto hay que contrarrestarlo con madurez e inteligencia, que es propio de los eres humanos racionales, es imprescindible buscan alianzas y acuerdos por un bien común. Y ese bien común es nuestro Ecuador y los diecisiete millones de ecuatorianos, que lo único que queremos es continuar viviendo en este país maravilloso, producir y progresar todos, no solo un grupo de privilegiados.