Heridas incurables de la pandemia

Mientras el Gobierno divertía al pueblo, la voracidad y el terror galopaban a campo abierto en todas las direcciones y dependencias gubernamentales, preferentemente el negocio de ocasión; a consecuencia de la pandemia los atracos se hicieron en la Salud Pública y de forma vil con los carnés de discapacidad. A vista y paciencia de toda autoridad competente, más bien incompetente. Pero que todo estaba fríamente calculado es una realidad y, que nunca se llegará hasta las cabezas principales, eso también es un hecho. No se dio oídos a denuncias sobre abusos de toda índole, se derrochó los fondos del erario con una inconciencia que no habíamos conocido hasta ahora, se enriquecieron todos los que eran y los que no eran; y llamaron a cualquier mercachifle, vago o vividor: empresario.

Hoy por hoy la sociedad democrática se encuentra desamparada: ha perdido la confianza en el Gobierno y sus autoridades; en el sistema de justicia, donde ser inocente o culpable dependerá de las relaciones y el dinero, por más que la fiscalía se apersone. El Consejo de la Judicatura ha puesto el grito en el cielo por las declaraciones de Bucaram, ¿quién sanciona a jueces? El CNE no transmite confianza. Un congreso con 3% de credibilidad. La muerte está en hospitales, cárceles y calles. Y como si fuera poco: la mentada Ley de Discapacidades, no solo que dejaron una puerta sino un garaje de oportunidades con buenas intenciones. Quienes, en lugar de preferir el tratamiento y/o la rehabilitación, solo deseaban el vehículo; “hecha la ley, hecha la trampa”. A todo esto, lo más repugnante que nadie es responsable, y vamos a tener individuos sin probidad y en dudosa libertad como candidatos en las próximas elecciones. Amén.