Nuestros hechos no pasan desapercibidos

Encontré el viernes 14, tres opiniones en la sección Cartas que me llenaron de la emoción de saber que, si hay ciudadanos pensantes y cultos en nuestro país, y con el suficiente coraje para expresar lo negativo que viene sucediendo en la sociedad.

La señora Hernández que habla de los feriados indebidos, el señor Herrera que presenta el preciso hecho negativo de la justicia y moralidad que estamos viviendo, y el señor Zambrano que menciona el injustificado e indebido número de asambleístas.



En efecto, Ecuador está pasando una de las situaciones más terribles de su historia y no solamente por la pandemia, sino por las autoridades incapaces, incorrectas y sobre todo corruptas; unas leyes, juzgados y jueces pacatos que no actúan con capacidad ni apegados a la justicia; docenas de organismos oficiales que lo que buscan es lucrar en sus actividades.



¿Qué hacer para frenar esta situación que está destruyéndonos en todo sentido? Bueno hay muchas cosas. Primero comenzar aceptando que en el país no hay líderes. Segundo aceptar también que nuestra cultura social deja mucho que desear. Tercero que no existe cercanía ciudadana, la solidaridad es un término que desconocemos. Y un par de docenas de asuntos, también negativos.



Insisto, ¿qué se podría hacer para cambiar y lograr que el país cambie y crezca en el sentido positivo que le corresponde? Hay muchas cosas por hacer, pero me permito mencionar unas pocas: Cambiar la Constitución, Reducir el Congreso a la tercera parte de sus “valiosos” ocupantes.



Considerar la corrupción, venga de donde venga y sea cual sea el valor robado, como “crimen de lesa humanidad” y sancionar los con penas de 40 años de cárcel.



En ese concepto de sanción entrarían los machistas que maltratan a las mujeres, las bandas criminales que están asolando las ciudades y los políticos que nos invaden cuyo único interés es lucrar del Estado.



Mi único deseo e interés es que Ecuador sea en todos sus conceptos el país maravilloso que es y que nos legaron nuestros antepasados.