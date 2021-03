Están hechos de guerra: "Seamos valientes"

Están hechos de guerra, se despiertan con el estruendo de las bombas y saben que en ese momento comienza la carrera, una carrera de vida o muerte en la que huyen del impacto de los bloques de cemento que se desprenden de las casas. Pero la amenaza no viene únicamente del cielo, hay bestias armadas en la tierra y tienen que estar alerta para no toparse con una de ellas. A su edad, no son capaces de defenderse, pero son expertos en esconderse y huir. Se cuidan los unos a los otros porque saben que estas bestias no dudarían en jalar el gatillo si tienen un tiro limpio. A las bestias no les importa la edad, la etnia, están entrenados para destruir todo a su paso.

Según Platón: “Solo los muertos han visto el fin de la guerra”. Los niños aún tienen esperanza y siguen corriendo con cada estruendo, con las últimas fuerzas que les quedan; sin agua, sin alimento, sin descanso. Y aun así, se repiten todos los días: “Seamos valientes”.