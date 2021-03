Ya no hay vergüenza

La ciudadanía en general miramos con estupor las acciones del hijo del Alcalde de Quito gestionando favores y haciendo negocios en representación de la Alcaldía. Resulta que “Quito es grande otra vez” para hacer negocios particulares en perjuicio de la ciudad y del país en general. Se hace difícil por no decir imposible creer que el burgomaestre no conozca de las acciones de su hijo y más difícil cree que no sepa que se iba a dar a la fuga. Solicito al Sr. Alcalde Jorge Yunda que presente su renuncia inmediata ya que sus acciones no son dignas de un presidente de barrio peor de la Capital de los Ecuatorianos.