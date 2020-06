Hay o no, intromisión en la administración del Biess

LEA TAMBIÉN

En agosto de 2019 se designa la actual administración, nombrándose Gerente un profesional que según una entrevista publicada en EL COMERCIO del 6 de febrero, contaría con títulos superiores obtenidos en universidades de Costa Rica y EE.UU. Ya en dicho diálogo, el nuevo Gerente precisa algunas observaciones como las siguientes:

Pese al tiempo transcurrido, desde su creación, el Banco sigue utilizando la contabilidad que venía aplicando la Dirección de Inversiones del IESS, lo que le impide hacer cierres diarios como a cualquier banco privado y le obliga a realizar la mitad de los registros en forma manual, pese a que el Banco adquirió un sistema de corte bancario hace nueve años.



Por falta de acción de las administraciones anteriores la morosidad en los créditos hipotecarios sería tres veces mayor que la que registran los bancos privados, en razón de que no se han ejecutado procesos de cobranza judicial, pese a los montos elevados de cartera, que hoy llegarían a unos USD 640 millones. La falta de información adecuada y oportuna le ha obligado al banco a contar con balances con observaciones; las cuentas serían poco fiables y transparentes, lo que habría facilitado los errores, como deudas no cubiertas por falta de registro.



Sugerencia: El Gerente habría presentado su renuncia por falta de apoyo de los Directores “en la agenda de transformación del Banco” y ante la “continua intromisión en las decisiones de la administración”, por lo que es necesario que la Superintendencia de Bancos se pronuncie al respecto. Ya es hora de que los asuntos públicos se manejen técnicamente y no en forma política.