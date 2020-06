¿Hay alguien que no ha robado?

LEA TAMBIÉN

LEA TAMBIÉN

El Estado fue creado ante la imposibilidad de que cada persona pueda proveerse de ciertas necesidades: no podía cada uno tener un ejército que le defienda, una escuela para educarse, un hospital, o un órgano de justicia que garantice la sana convivencia social además de alguna otra necesidad excepcional como moderar o controlar los abusos de unos contra otros. Pero pervirtió su vocación y su objetivo, creció desmesuradamente hasta convertirse en el monstruo pipón, torpe, incapaz y corrupto, que todo lo abarca, que se llenó de burocracia sedienta y hambrienta de robar, acaparando funciones que le corresponden desarrollar o cumplir al ciudadano o a la iniciativa privada. Existen aún ciudadanos calificados, honrados y honorables, pero en esta época estorban a los fines de la corrupción. Ya ni siquiera causa vergüenza ver ex presidentes prófugos, vicepresidentes, ministros y altos funcionarios presos, contralores y presidentes de comisiones de fiscalización presos o prófugos, igual que alcaldes y prefectos; concejales y altos funcionarios de casi todas las dependencias públicas acusados; directivos de casi todos los hospitales robando. Técnicos en sobreprecios, comisiones y sobornos. ¿Qué justicia?, si hace pocos días debieron irse a la casa un grupo de magistrados nada menos que de la Corte Nacional porque entre otras razones, copiaban las sentencias, porque no concurrían a explicar sus fallos ante la Comisión calificadora pues no sabían lo que habían sentenciado, lo que comprobó que fueron serviles a la impunidad de la corrupción y del Gobierno. La corrupción y la delincuencia copan los noticieros, mientras se conoce que en un solo gobierno se robaron el equivalente valor de la deuda externa. Qué decir del Seguro Social, que perteneciendo a todos los ecuatorianos, no ha podido ser inmune al robo, el sobreprecio y el soborno, con presidentes del Consejo Superior prófugos, caja sin fondo para satisfacer las locuras de un gobierno que hizo todas las cosas al revés y que lo saqueó al tiempo que dilapidaba las reservas y fondos que deben garantizar sus servicios y la vejez de quienes aportaron durante toda una vida. Sus hospitales agobiados no por la pandemia del virus sino por la pandemia de la corrupción. ¡Qué vergüenza!

Vale preguntarse entonces, ¿para que sirve el Estado, solo para eliminar las libertades, solo como cantera para delinquir y robar, para dificultar, obstaculizar, imposibilitar, impedir el desarrollo de iniciativas de los ciudadanos, de los emprendedores, de la ciudadanía que aspira a progresar honradamente y hacer progresar al país?