Una más que ganamos, desde hace tiempo que deseaba oír una noticia contundente de parte del gobierno ecuatoriano. Gracias señor Presidente hace años que debían darse cuenta de la mala amistad con Venezuela, la Venezuela de esa gente. No la nuestra de gente honesta, trabajadora, alegre y bulliciosa. Ellos violan los derechos humanos, déspotas que nos han humillados que permanecemos sin electricidad, sin comida, hospitales sin medicinas, ni equipos médicos, laboratorios sin reactivos y con la hiperinflación hasta las nubes. Mi hermano padece de Parkinson y se debe reunir para comprar su tratamiento en Colombia y/o Ecuador; es por ello que le doy gracias a Dios de estar aquí en el “País que ama la vida”, mi hijo aquí sufrió un derrame cerebral y fue operado en el Hospital “Eugenio Espejo” mi eterna gratitud a todo su personal; igualmente fui a mi Embajada a solicitar apoyo, llena de esperanza; pero no sabían qué hacer, ni qué decirme, no pudieron extender esa mano amiga de la que estamos hechos los venezolanos.

Hoy agradecida con mi familia de este noble pueblo de Bolívar y Sucre. Pueblo ecuatoriano quieran, protejan a su hermoso país, ámenlo, defiendan su democracia y a las instituciones y sobre todo no permitan que nada ni nadie se los arrebate.