¡Goob bye, Lenín!

Estamos en la recta final de uno de los gobiernos más inoportunos en la historia de Ecuador. Digo inoportunos porque el antihéroe que tenemos como Presidente ha tenido que enfrentarse a explosiones sociales, corrupción a tope, crisis económicas y, como gran cierre, una pandemia. Pero Moreno tenía una ventaja: él ya lo venía venir. Recordemos que su vicepresidencia con Correa fue la mejor escuela, aunque al parecer se quedó de año. Veamos por qué.

Lenín no solo dejó a un país con condiciones de pobreza deplorables (sin sumar lo causado por la crisis sanitaria), sino que deja instituciones al borde del colapso y una ciudadanía desprotegida y sin confianza en el poder político. Todo esto, fruto de desligues de culpa, pasadas de pelota y mentira, mucha mentira, porque el pueblo no olvida que a él lo puso Rafael.



Estamos a semanas de darle un giro al futuro político y social de este país. Un país que cada día se quiebra más, donde cada vez lloramos a más muertos, donde las mujeres somos ciudadanas de segunda clase y donde el Estado lucra de los enfermos. No podemos permitir que más de los mismos encaminen nuestra vida a su conveniencia. En nuestras manos está la oportunidad de acabar con la impunidad y el caudillo que tanto ha caracterizado a Ecuador, no la perdamos.



Esperamos con ansias el día en que el Presidente despeje la silla que le quedó grande y así con ganas gritar: ¡Good bye, Lenín!