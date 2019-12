LEA TAMBIÉN

El Gobierno de todos menos de los militares en servicio pasivo pertenecientes al ISSFA, a quienes no les pagó a tiempo el Décimo Tercero, ese sobresueldo se hizo efectivo el 25 de Diciembre pasado; es decir, la Nochebuena, por tal motivo muchos de los militares no tuvieron dinero para solventar una comida especial, los obsequios para los hijos y nietos, quienes no saben por qué no hubo.

Me pregunto si el señor Presidente conocerá esta anomalía o esta obedecerá a alguna consigna política o social, como pretender quitarles su autonomía.



Creo que todos gozaron de este aguinaldo: ministros, asambleístas, militares en servicio activo, policías en servicio activo y en servicio pasivo, jubilados, burocracia en general, menos ellos (militares en servicio pasivo). Señor Presidente, si usted no es parte de esta humillación investigue y sancione a quienes lo ocasionaron para cumplir uno de los slogans de su Gobierno: “Toda una vida” y el “Gobierno de todos”.