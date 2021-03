La generación sin autorregulación

Es común oír que la tecnología nos produce adicción. Escuchamos que hemos desarrollado una dependencia a los aparatos electrónicos y que cada vez los niños desde más jóvenes usan dispositivos inteligentes. ¿Es la raíz del problema la tecnología? O es en realidad la falta de control que tenemos sobre ella.

El documental de Netflix “El dilema social” nos presenta la cruda realidad de como jóvenes y adultos somos víctimas de estrategias comerciales y políticas para llevarnos a pensar y actuar de cierta manera. Este documental te empuja a ver las redes sociales como una influencia negativa, e incluso provoca borrarlas de nuestros dispositivos móviles. Sin embargo, creo que nos presenta a los usuarios como indefensos. Incapaces de poder decidir cuanto tiempo le dedicamos a las redes. ¿Son las empresas tecnológicas las malvadas que nos persuaden a pensar de una u otra manera? Pero dónde queda nuestra libertad de controlar el tiempo que vemos esas pantallas, de elegir que tipo de contenido vemos, de educar a nuestros niños a saber seleccionar y elegir una sana lectura versus un Tik Tok.



Creo que el entretenimiento sin fin al que estamos expuestos hoy, nos provoca una tentación muy grande de no parar. Antes, cuando uno quería ver una novela o una serie, tenia que esperar el día siguiente para ver el siguiente capítulo. Cuando ibas al cine pagabas por ver una película y eso era todo. Esa transacción comercial de entretenimiento era limitada, hoy pagamos por el sin fin de opciones sin limite de uso. Uno puede pasar más tiempo eligiendo una película en Netflix que realmente viéndola. Las redes sociales con su figura “gratuita” nos hacen pensar que disfrutamos de contenido sin limite de tiempo.



La realidad es que depende de nosotros los humanos, no de los algoritmos ponerle un balance a esta situación. Creo que sería un error pensar que la solución esta exclusivamente en poner regulaciones y leyes que limiten a empresas a influenciarnos de cierta forma. Hay una responsabilidad compartida de los usuarios por limitar su propia regulación en su uso. La tecnología solo se fortalecerá y nuestro llamado es que nosotros también nos fortalezcamos en ese camino. Que sepamos cuando parar, que desarrollemos autocontrol y limites de tiempo en su uso. Que ejercitemos nuestra habilidad de gratificación retardada para disfrutar del entretenimiento.



La conclusión no debe ser “tengo que borrar mis cuentas”, sino “cómo limito el tiempo de exposición y potencio el uso que le doy a la tecnología”. Creo que somos más fuertes de lo que nos damos crédito, y podemos autorregularnos si identificamos que la tecnología no es el enemigo sino el aliado para nuestro desarrollo como humanidad.