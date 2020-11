LEA TAMBIÉN

Desde que Correa llegó al poder, también llegó el robo, la corrupción, los diezmos y las coimas a los hospitales del IESS. Las ‘Bettys’ tienen su parte; Betty Carrillo que el IESS es de todos los ecuatorianos y no de los que aportan. Ahora se da atención médica, a hijos de los afiliados hasta los 18 años ¡gratis! Y Betty Amores como la causante de haber iniciado la subida de 10 000 trabajadores en 2007 a casi 40 000 que son ahora; 30 000 empleados más, que reciben sueldo todos los meses, pero son votos seguros. Así se gasta el dinero de los afiliados y no se ha mejorado nada. ¡No hay ni fundas recolectoras de orina!

El caso es que fui a ver a un familiar en el Hospital San Francisco de Carcelén, en la hora de visita. La encontré sentada en su silla de ruedas, y con el piso encharcado de orina. Viene el guardia y le saca a la persona que cuida de ella permanentemente y amenaza con quitar el pase, a pesar de ser hora de visita. Al llamar a la enfermera para que arregle el problema, me dice: ¡Sí, la funda de orina está rota, pero no tenemos más!, llama a limpieza para que sequen el piso y al pedirle ayuda para acostar a la paciente, dice que no, que esas no son sus funciones y se va. Con gran esfuerzo le pasamos a la cama, cuidando la funda de orina rota, al solicitarle a la licenciada que le conecte el suero de la bomba de infusión, dice que no, que la paciente es de su compañera y hacerlo, es invadir sus funciones, es más, hay que esperar, salió a almorzar. En Medicina Interna en 15 días llegan a un diagnóstico “no clasificado”. Ya no existen los grandes maestros en los hospitales. Como se ve hay gente para todo, y la atención médica distorsionada, con ciertas excepciones.



Si la cabeza no funciona peor el cuerpo. El actual presidente del CD del IESS, Jorge Wated Reshuan es Ingeniero en Marketing y Ventas, título revalidado en la Unidec de Riobamba en el 2009, funciona solito, sin representes de trabajadores ni de empresarios. Por favor arregle este problema y el porcentaje del aporte a pensiones, “reduzca personal” y elimine la salud gratis, así no faltaran insumos y, por último, recaude los dineros robados por medicinas caducadas o con sobreprecios, aplique la autonomía del IESS (art. 16, Ley 55 de Seguridad Social). No olvide que el IESS es de los trabajadores no del Estado y habrá hecho bastante. Ojalá no siga los pasos de sus antecesores (González-Larrea, Espinoza-el amigo, Granda-Loja) que solo encubrían la corrupción o eran parte de ella, porque tiempo es lo que menos tiene, las elecciones se aproximan y será cambiado.