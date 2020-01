Fundamentos del socialismo marxista del siglo 21 

LEA TAMBIÉN

Los pilares fundamentales en los que se basó el socialismo marxista, que se derrumbó en Europa del Este, luego de la caída del muro de Berlín, en 1989. El castrismo que se implanto en Cuba por más de seis décadas, con un estrepitoso fracaso social y a partir de la creación en 1990, del denominado Foro de Sao Paulo, por el ex dictador cubano Fidel Castro, con la finalidad de remozar el decadente y fracasado sistema socialista, propugno una corriente política, la cual la denominaron socialismo del siglo XXI:

Poder.- Se propugna la toma del poder, ya no través de la lucha armada, sino mediante elecciones no transparentes bajo un disfraz democrático, para luego convocar a una Asamblea Constituyente, que le permita concentrar y controlar todos los poderes o funciones del Estado, esencialmente la legislativa, judicial y electoral, en favor exclusivo de su proyecto político.



Luego controlan y monopolizan los medios de comunicación, y a los que son libres e independientes, a fin de tener una sola prensa oficial sin contradictores, que luego los convierten en medios de propaganda del régimen. Luego controlan la educación, a fin de adoctrinar a la niñez y juventud, mediante consignas políticas. En el aspecto social controlan a la población, con mecanismos de asistencialismo, como las entregas de bonos, bolsas de comida, como sucede en Venezuela, lo cual no soluciona la pobreza del pueblo sino que lo agudiza, así se lo condena a la sumisión ante el poder y al caudillo, por medio del miedo y falta de libertades, propiciando a que la persona no tenga un proyecto individual de vida, por lo que se lo limita solo a su supervivencia.



Dinero.- los gobernantes procuran obtener recursos económicos a toda costa, en la que se enriquece solo a la cúpula y a la burocracia que ostenta el poder en detrimento del pueblo, mediante métodos lícitos e ilícitos, como lo son el aprovechamiento de los recursos naturales, sobornos y sobreprecios en la contratación pública , minería ilegal, narcotráfico etc.



Odio.- Desde la arcaica y obsoleta lucha de clases, que preconizó el marxismo leninismo, que propugnó la rivalidad y el odio a la clase según ellos burguesa, por parte del proletariado, dividiendo la sociedad, hasta la moderna persecución a los denominados ‘pelucones”, u oligarcas de derecha, que no están de acuerdo con su política. En ambos casos estos mal llamados gobiernos socialistas o de izquierda, no son más que populismos corruptos, que propagan su odio a quien piensa diferente , y defiende la democracia, el respeto a las leyes, a las instituciones republicanas y a la división de poderes del Estado .