Más fuerzas del orden contra el crimen

El nuevo Gobierno que designen los compatriotas en las urnas deberá tener en cuenta el aspecto de la seguridad como prioritario. No se trata de armar a los ciudadanos sino de entregar recursos suficientes a la Policía.

Debe haber el numérico indispensable, de acuerdo a estadísticas mundiales entre ciudadanos y policías. Los puestos policiales, con personas bien pagadas y preparadas deben acudir con rapidez a las llamadas de auxilio. Las cámaras de seguridad deben multiplicarse y los jueces debieran juzgar con severidad y no dejar en libertad a los delincuentes por miedo o dinero.Cuando atrapan a un delincuente se escucha con frecuencia en radio y televisión, que fulano de tal tiene 25 arrestos. Eso quiere decir que los juicios no lo sentenciaron pese a ser delitos flagrantes y que soltaron rápido. Este es un cambio profundo que debe experimentar toda la sociedad con gobernantes honestos y con ideas claras. Si eso no cambia el país sucumbirá en las garras del crimen común y las bandas organizadas con vínculos con el narcotráfico, la trata de personas y el tráfico de armas.