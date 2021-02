Qué folclóricos somos

Después de una larga espera, por fin el país recibe una pequeña muestra de las vacunas que estarían adquiriéndose para combatir el coronavirus que tanto daño está causando en todo el mundo. Felicitaciones por las gestiones cumplidas, pero creo que es desproporcionado que el Presidente de la República, la Vicepresidenta y funcionarios de alto nivel reciban en los aeropuertos de Quito y Guayaquil, apenas 8 000 unidades que servirán para inocular apenas a 4 000 personas de una población de 17 millones de habitantes, de la cual se espera vacunar a unos 10 millones.

Que es importante haberlas recibido sí, pero no exageren, por demagogia, la movilización de tanto empleado público, porque si por recibir apenas una muestra, se hace eso, que va a pasar cuando se reciba un embarque importante. No olviden que solo el personal de salud, por encontrarse en contacto permanente con pacientes contagiados, son casi 200 000. No nos dejemos “comprar por un plato de lentejas”.