FODA y Acuerdo con EE.UU.

LEA TAMBIÉN

LEA TAMBIÉN

El secretario de Gabinete de la Presidencia manifiesta que, “una Comisión de Alto Nivel con representantes de todos los sectores económicos, productivos y sociales del país analizará las fortalezas y debilidades de cada área y producto, con la finalidad de proteger a nuestros campesinos, emprendedores e industriales”, tomando en cuenta que EE.UU. es “el mayor comprador y vendedor del país”.

Seguramente que el Secretario ya envió a todos los miembros de la Comisión nombrada, la demanda potencial del mercado americano así como de los países competidores, y tiene las conclusiones sobre los sectores y productos de los se debe proteger a los campesinos, emprendedores e industriales.



Si tal documento no existe o de existir no se conoce, porque no se lo ha sociabilizado ni con el FUT ni la Conaie, ni menos aún con la ciudadanía, cómo determinar a priori posiciones, sin estar enterados de todas las oportunidades que ofrece dicho mercado?



Al parecer el señor Secretario cree que lo trascendental para el futuro económico del país, es sólo “dejarlo bien encaminado”?



El FUT y la Conaie ya se han pronunciado: estarán en las calles si se lleva adelante el TLC en mención. Al parecer, tampoco estas organizaciones, muy respetables, han realizado el FODA previo a su decisión. ¡Si un ciego guía a otro ciego, ambos perecerán! Estimo que el señor Secretario de la Presidencia, que al parecer funge de líder en este asunto, primero debió sugerir al Presidente que, en Consejo de Gabinete Ampliado se analice y decida, si dadas las condiciones políticas, se trata de ir a un Tratado de Libre Comercio o a un Acuerdo Marco de Comercio e Inversiones.



Los comunistas, socialistas y tupamaros como José Mujica Ministro de Agricultura y el de Relaciones Exteriores del gobierno de Tabaré Vásquez juraron que no habría TLC con EE.UU., pero más tarde ellos mismo firmaron el Acuerdo Marco sobre Comercio e Inversiones en el año 2007!