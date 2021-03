¡Fiscalizar a la Asamblea!

En pocos días concluirá uno de los períodos más nefastos del Poder Legislativo del Ecuador. Pues los asambleístas, desde inicios de la década perdida, han venido declinando el cumplimiento de sus funciones, dedicándose a entorpecer, retardar e impedir -como es de conocimiento público- la aprobación de proyectos de ley, de vital importancia para el país.

Paradójicamente, el mencionado poder, cuyas primordiales funciones son legislar y fiscalizar, debería ser “fiscalizado”, puesto que los integrantes no cumplen con la universal obligación: devengar honestamente el salario con trabajo y resultados.



Si el Estado invierte fondos públicos en el pago de sueldos y de todas las prebendas a los asambleístas, y no recibe a cambio los resultados esperados, tiene la obligación -ante los contribuyentes- de exigir la fiscalización de su desempeño y a su acostumbrada ampulosa “rendición de cuentas” y, de comprobarse que no han cumplido rigurosamente con sus funciones, interponer las demandas que fueren necesarias, especialmente, la de “repetición”.



Para evitar el continuo fracaso del Poder Legislativo, los integrantes de la sociedad civil, debemos exigir: cambios en la estructura y procedimientos parlamentarios; se establezca la formación académica especializada como requisito indispensable para quienes aspiren a representarnos y se proscriba la improvisación, lo que además permitiría prescindir de asesores con el consiguiente ahorro de recursos; y que, en la agenda a tratarse, consten únicamente los temas fundamentales -no politizados- para el desarrollo del país.