La misma fiesta con diferentes invitados

Luis Mario Contreras

Entre la incredulidad y el asombro, se eligieron las diferentes dignidades del parlamento ecuatoriano, en medio de un caos que ya es costumbre cuando de elecciones se refiere. Casi todos por no decir todos, en sus discursos, llenos de esperanza y de una fe que muy pocos lo creen, los candidatos se desgañitan por ofrecer el oro y la plata a los ingenuos votantes, que creen que ellos son los escogidos de Dios para darles una mejor vida, pero en la realidad cuando ya son designados por el pueblo sufren el peor desengaño, y eso lo demostraron, en la Asamblea, ridiculizándose por alcanzar las principales funciones del organismo, hasta quisieron irse en contra del artículo 145 de la Legislatura, que dice “No puede elegirse por tercera vez al mismo candidato” que en este caso era Henry Kronfle quien alcanzó 69 votos, y lo más vergonzoso es que el Legislador César Rohón, vota en contra de su coideario, sin explicación alguna, ¡Mentira ¡ lo que sucedió es que él quería ser el candidato del PSC, y después se desafilió y con mucho desparpajo dijo que lo ha servido 25 años y ahora es independiente después de haberse servido de la política.

Yo, como un ciudadano común y jubilado, no me satisfizo, esa decisión de las autoridades, con el debido respeto de una Dama como es Guadalupe Llori, para esa función tan alta y delicada como es la Presidencia. Yo creo y sigo creyendo que para ocupar esos cargos de tanta relevancia debe reformarse la Constitución, en el sentido que para ser Legisladora o Legislador se debe tener títulos académicos, posgrados etc. Yo miro con cierto escepticismo esta nueva Asamblea, que en cierto modo apoya al Sr. Guillermo Lasso, no veo una certidumbre clara ¿Cómo va a gobernar con un Congreso disímil, que luchan por sus prebendas personales y no para el pueblo que los eligió?

La democracia está debilitada, a causa de la cantidad de partidos y movimientos políticos que no aportan en nada , para sacar del marasmo en el que está hundido nuestro país ojalá comprendan que todos debemos poner el hombro; con angustia digo que el país está hipotecado a las financieras gracias a la herencia que nos legó Rafael Correa Delgado.