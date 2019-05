Feriados, y más feriados 

LEA TAMBIÉN

El Gobierno se empeña tanto en crear largos puentes de descanso obligatorio, según dice, para fomentar el turismo; sí, se fomenta en beneficio de un sector de la actividad humana (puntualmente hoteles y restaurantes), pero muchos otros sectores que, con sus actividades productivas, crean riqueza en beneficio de las arcas fiscales, se ven en la forzada decisión de paralizarse los largos días del feriado, lo que ocasiona fuertes perdidas económicas y retraso en sus actividades administrativas que luego, para igualarse, hay que pagar horas extras a los empleados con el costo al doble o al triple.

Luego viene otro problema porque los viajeros de los feriados, se gastan hasta el dinero que no tienen y quedan endeudados; entonces no pueden pagar arriendos ni pensiones de sus estudiantes tampoco la mensualidad de su casa adquirida a crédito ni sus obligaciones de pago a otras empresas.



Finalmente hay que considerar que, sin duda, el turismo interno es de poco beneficio general, porque es como sacar el dinero de un bolsillo y pasarlo al otro; lo que realmente beneficia a todos y, por tanto, al país es el turismo externo que trae y nos deja dólares de afuera que incrementan el flujo del dinero circulante.



No más feriados largos, señor Gobierno, porque beneficia relativamente a muy pocos, perjudica a muchos.