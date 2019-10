Un feriado prometedor

LEA TAMBIÉN

Tras la tormenta viene la calma, después de 12 fatídicos días de paralización, el Ecuador vuelve a sus actividades regulares: los locales comerciales están abiertos, las personas se movilizan con normalidad, las escuelas y colegios trabajan arduamente, y la economía se vuelve a activar.



Estamos próximos a un largo feriado del Día de los Difuntos, este es para muchos, la esperanza de reactivar sus negocios, como es bien sabido el turismo es la boya salvavidas que contribuye a disminuir el déficit fiscal al generar nuevos empleos en los segmentos del alojamiento, servicios de alimentación y entretenimiento.



Este es un feriado bastante singular, que de alguna manera se ve prometedor para activar la economía, sin embargo, no debemos descartar la idea qué tras los días de paralización muchos futuros turistas o consumidores no producían ingresos, lo cual llegaría a ser un limitante a la hora de realizar alguna actividad recreativa costosa, debido a esto, muchas personas no se podrán movilizar fuera de sus ciudades o únicamente se limitarán a realizar gastos que sean extremadamente fundamentales.



Se espera que de todas maneras exista un movimiento productivo el cual puede no ser el esperado pero al menos sentará las bases para el retorno de una economía fluida en el país.



Andrea Doménica Pazmiño López