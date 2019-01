¿Por qué tanto feminicidio?

LEA TAMBIÉN

El cambio de leyes que se dio en Montecristi, que sobreprotege al delincuente, bajo la complaciente mirada de los asambleístas, que muy obsecuentes obedecieron y no frenaron esa laxitud en las leyes para castigar a los delincuentes y sobreprotegerles.

A más de eso si ya van a prisión y tienen el dinero suficiente para pagar a los mismos presos, guías y más. No hay ningún problema, están prácticamente de vacaciones.

Pongo un caso muy puntual de ejemplo. Es el de un contumaz femicida Carlos F., condenado a 34 años de prisión, por el crimen con saña y alevosía de una mujer de 29 años, Cristina P. Este “depredador” tiene todos los privilegios en la cárcel de Turi, en vez de estar confinado en las celdas de alta peligrosidad, lo tienen en las de mínima peligrosidad, sale con demasiada frecuencia al hospital, se da la gran vida.

¿Qué tal si se escapa?, ¿quién responde si le están dando tantos privilegios?

No exagero, investiguen señores de Rehabilitación Social, no se hagan los que no sabían o no miren a otro lado, actúen severamente.

La justicia hizo su parte, ahora les toca a ustedes, actuar con rigurosidad contra estos enemigos de la vida humana.