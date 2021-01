Femicidios aterradores

Es realmente aterrador escuchar las noticias demasiado frecuentes de femicidios. Es terrible conocer que la persona que un día dijo iba a cuidar, amar y proteger a su pareja, se convierte en su verdugo. Es decepcionante observar que las propagandas sobre estos crímenes, su tipificación penal y sanción no hacen mella en estos abusadores.

Ya es sabido el modus operandi de estos sujetos: empiezan con tortura sicológica, luego tortura física. Ya se sabe que al día siguiente de la unión o matrimonio empieza el maltrato: que eres gorda, que eres flaca, que eres bruta, que no piensas, que has sido una mimada, que eres vaga, que eres fea, etc. Mi pregunta es ¿por qué las mujeres aceptan y soportan estos desplantes desde el inicio? ¿por qué ese terror, miedo de abandonar una unión tóxica? ¿quién les enseñó a que se sientan fracasada al “fracasar” su matrimonio? pero claro, nos enseñaron desde niños que “el hombre es de la calle y la mujer del hogar”, “hombre que sale a divertirse es sacudido y mujer que sale a divertirse es p...”. Considero que debemos cambiar el enfoque de tratar esta epidemia, ya no solamente siendo punitivo al abusador y publicando los crímenes, sino una permanente y sistemática información semanal a través de los medios de información sobre las diferentes sicopatologías del abusador, una semanal, y terminar siempre diciendo “si tu pareja presenta esto rasgos, aléjate, sepárate”.