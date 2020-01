Por un cambio

LEA TAMBIÉN

LEA TAMBIÉN

A diario se escucha y ve información en relación a delitos y acciones en contra de las personas: robos, atracos, asaltos, asesinatos, femicidios, secuestros, drogas, etc.

Nos quejamos en relación a la acción policial... Característica del ser humano es quejarnos y no proponer, peor aún, actuar.



Por tanto los asambleístas, personas elegidas por el pueblo, deberían amar a su pueblo y no permitir impunidad ante tantos delitos. La opción de cambio siempre es buena.



No podemos seguir tolerando que mantengan leyes absurdas que protegen a los delincuentes. Debemos proponer que cada individuo que ingrese a retención o detención, sea formado obligado o no, pero que su estancia, corta o larga sea productiva.



Que estudien, trabajen, acudan a talleres manuales, que su mente tenga objetivos saludables . Resumiendo, educación es igual a prevención. No puede existir una cantidad o monto, para considerar un delito.

No puede existir una agresión o muerte para considerar delito.



No puede existir una tabla para catalogar uso, abuso, expendio de drogas.

No permitamos más atropellos de nadie.



En el diario acontecer escuchamos con numerosos antecedentes penales y con cero puntos en la licencia y liberados a las 24 horas y... Como humanos debemos entender: el respeto genera respeto, bienestar, libertad, salud, buen vivir, etc.