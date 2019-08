La falta de orientación para elegir una carrera universitaria

LEA TAMBIÉN

LEA TAMBIÉN

No es un problema de antes de ni de ahora, nosotros los jóvenes aún estamos en proceso de cambios mentales y físicos, nuestros pensamientos son volátiles y producen una incertidumbre en cuanto se refiere pensar en un futuro y sus posibles escenarios; específicamente la elección de una carrera universitaria, más allá de nuestros pensamientos cambiantes e imprecisos, también influyen varios factores externos como lo son los comentarios de nuestros progenitores, normalmente ellos siempre buscan lo mejor para nosotros, a pesar de que implique destruir sueños; varios son los jóvenes que eligen profesiones a estudiar como Gastronomía, Artes liberales, Antropología, Filosofía, Historia, etc. Varias de estas carreras entran como las menos predilectas para los padres, provocando una ola de críticas y comentarios negativos como “¡Esa profesión no sirve!”, “¡Te vas a morir de hambre trabajando de eso!”, etc.



El sistema de designación de universidad y profesión tampoco es de ayuda, un sistema donde una calificación define tu futuro, si no lograste el puntaje requerido por una diferencia de 3 a 5 puntos estás fuera y solo tienes alcance las profesiones dentro de ese rango de puntaje, si enhorabuena logras el puntaje requerido posiblemente no exista un cupo para la universidad de tu zona y necesitarás viajar una larga distancia lejos de tu familia, a la vez de crear gastos como vivienda, alimentación, transporte y servicios básicos.