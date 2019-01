Falta inversión en prevención de diabetes

LEA TAMBIÉN

No solemos pensar que las decisiones tomadas durante el día, afectarán nuestra salud a largo plazo. ¿Cuánta mala comida ingerimos diariamente? Desconocemos la estrecha relación entre alimentación-salud, para prevenir enfermedades crónicas como la diabetes. Por otro lado, la oferta de alimentación en restaurantes populares son: un cerro de arroz, frituras y nada de vegetales. Somos muchos los ecuatorianos que padecemos obesidad y diabetes. ¿Por qué? En mi caso, por desconocimiento, no solo de parte mía, sino, incluso, en los centros de salud, donde no daban con mi diagnóstico. Y casi pierdo mis pies por una lesión.



Si no tuviera seguro del IESS no sabría que tengo pie diabético. Yo me vine a enterar que era diabético porque no se me cerraba la ampolla del pie. Antes de llegar al Hospital de Ceibos del IESS, fui a muchos doctores que no acertaron con la enfermedad.



Vivía poniéndome cremas que no me curaban; si continuaba haciéndoles caso, mi pie podría haberse infectado al punto de amputármelo.



Gracias a Dios llegué a este hospital, donde además de que las instalaciones son nuevas, las habitaciones limpias, los equipos de primer nivel; lo más importante es la calidad de los especialistas, porque ellos sí dieron con el diagnóstico. Tratan a la persona con responsabilidad, antes de operarme me hicieron todos los exámenes, electrocardiogramas, sangre, etc.



Los ecuatorianos no nos cuidamos por falta de información y de oferta en alimentación saludable. El Ministerio de Salud debería controlar la oferta en restaurantes y también el gobierno debería invertir en campañas de salud masivas, como las que había en la década de los 90, sobre vacunación y cólera. Éstas incentivaron las conductas preventivas. También, los médicos de los centros de salud, deben analizar a los enfermos de una manera integral y si no tienen la capacidad por falta de equipos e insumos, derivar y no tratar de manera superficial los problemas.



Raúl Castillo