Falta la colaboración de todos

Iván Escobar C.

En el momento que está viviendo el país, es indispensable la acción de todos, comenzando por el Presidente Moreno quien debe olvidarse de que si quiere servir al conjunto de ecuatorianos, finalmente no va a poder servir a nadie, porque en el plano político y económico, no hay medidas neutrales, porque todas benefician a unos y perjudican a otros. Por esta encrucijada aún no se envían al Parlamento los proyectos de reformas tributaria y laboral. Lo mucho que se ofrezca a determinado sector, será poco para lo que él espera.

Esta demanda de más beneficios para los empresarios y críticas de los trabajadores, está empantanándonos por debilidad del Jefe de Estado. El sector privado, por ejemplo, exige más canonjías, sin importarle el sacrificio fiscal y el sector laboral se opone a cualquier cambio por suponer que a corto plazo le podría perjudicar, pese a que los beneficios bajo las cuales están laborando no se los va a disminuir, si no solo para el sector que recién se lo contrate. En el recorte presupuestario, el único que puede hacerlo es el Gobierno, no así en los ajustes que el sector privado debe implementar en cada etapa de la producción o comercialización, inclusive la utilización de tecnologías nuevas o la “reducción de utilidades”, que nadie lo quiere siquiera mencionar, lo cual le permitirá a la empresa volverse más competitiva. Estamos en un momento en el que “todos” debemos enfrentar esta nueva coyuntura si queremos subsistir.