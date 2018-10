Hacen falta cambios en los  nombramientos

LEA TAMBIÉN

Nuestro ex presidente Correa supo prevenir y realizó un tejido en toda la cartera de embajadores y representantes a nivel internacional: Juan Carlos Pozo, María Fernanda Espinoza, Mariana Pico (ex secretaria del Sr. Correa) estos nombramientos y otros sugeridos y realizados por sus seguidores, hace que se tenga una propaganda y cabildeos a nivel internacional que ayudan para que la imagen del Sr. Correa no sea sino vista como un perseguido político. Y se gestione charlas, conferencias, para que el ex presidente diserte sobre la economía y la política, que como vemos en los 10 años de correismo, tiene un desenfoque de lo que es servicio a la comunidad, que debe tener todo funcionario público.

Vale la pena que se reflexione sobre la presencia de correistas en el seno de las agrupaciones internacionales.