Fajardo es ex presidente

Le escribo para referirme a la noticia publicada en el Diario EL COMERCIO, el viernes 6 del presente mes, con el título: “Fiscalía busca videos de la oficina de Martínez”. En dicha noticia se señala que el abogado Pablo Fajardo Mendoza es el “patrocinador del Frente de Defensa de la Amazonia”, lo que no es cierto, como lo aclaro a continuación:

El señor Pablo Fajardo Mendoza no es patrocinador del Frente de Defensa de la Amazonia (FDA) desde el 1 de agosto de 2016, fecha en que le fue revocado el poder conforme consta en la escritura pública otorgada por el Notario Primero del Cantón Lago Agrio. La razón por la que el FDA tomó esta decisión fue porque el señor Fajardo, de manera personal y unilateral pidió a la Corte Provincial de Justicia de Sucumbíos la anulación del embargo de los 112 millones de dólares, decisión que no fue consultada y, por tanto, no autorizada por el Frente de Defensa de la Amazonia. Con esta acción el señor Fajardo allanó el camino para que el gobierno anterior pagara a Chevron dicha cantidad de dinero, cantidad que estuvo embargada a favor de las víctimas de la compañía Texaco.



Los presuntos actos irregulares que habría cometido el abogado Pablo Fajardo es de su absoluta responsabilidad y no comprometen al Frente de Defensa de la Amazonia.