Hace poco se evidenció en todas las redes sociales un vídeo, en este se puede apreciar a 3 agentes sobrepasándose con una persona, el país amaneció con un resentimiento hacia la fuerza estatal, ahora… ¿Qué representa esto? No vayamos lejos, hace pocos días en Colombia se gestaba una situación problemática de igual índole sobre uso excesivo de la fuerza, obviamente mucho más agraviado, pero de igual manera se va a cumplir ya casi un año de la explosión “social” que vivimos en octubre, pero… ¿Se está acaso replicando el panorama y cocinando un octubre mucho más violento que el que ya vivimos? Obviamente las motivaciones cambian, pero el resultado podría ser exactamente el mismo, Latinoamérica no está pasando su mejor momento, el Ecuador no está pasando su mejor momento, como ciudadanos es nuestra obligación exigir nuestros derechos, sin embargo, se nos olvida que en este momento nuestro mayor deber cívico es reconstruir un país que se ha visto hecho pedazos a sí mismo.

Creo que nadie quiere repetir el panorama al que me referí anteriormente y solo con ley y orden se mantendrá la paz y un horizonte que vislumbre prosperidad para todos.