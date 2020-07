La ex senagua y el MAA

LEA TAMBIÉN

LEA TAMBIÉN

La Secretaría Nacional del Agua, de nivel ministerial, pasó a depender del Ministerio del Ambiente y Agua (MAA), por reajuste económico en el Gobierno y reordenamiento de funciones y atribuciones, como garantizar el derecho humano al agua, regular y controlar las autorizaciones. Garantizar el Sumak Kausay o Bien Vivir, etc. Todo en el marco de la Ley Orgánica de Recursos Hídricos. Senagua, en la “época correísta” tuvo dirigentes indígenas y remanentes en la actual administración de Moreno, hasta que, por cierto muy lentamente, se ha ido limpiando los rezagos de aquella década corrupta y abusiva, en la cual no había campo a las denuncias, pues el denunciante era sancionado hasta con la cárcel. Hoy, con el presidente Moreno, libertad en la justicia, tenemos corruptos y abusivos sancionados con cárcel y están abiertas las puertas para las denuncias aun cuando sean leves administrativas. Por ejemplo la siguiente que Senagua no ha resuelto hace más de un año y se encuentra en trámite en el MAA: Indignación del colectivo, Junta de Agua de Riego Chitayacu (J.A.Ch.), de Guayllabamba (pequeña, con Personería Jurídica, 45 regantes de jardines), cuando un Subsecretario de Senagua, ejerciendo el abuso de autoridad, posesionó como su Presidente a un ciudadano que le había invitado a una asamblea de otra junta de agua de riego sin personería Jurídica. La denuncia en la entonces Senagua, fue presentada por el Presidente del Tribunal Electoral de la mencionada Junta de Riego chitayacu (J.R.Ch.). Se espera su resolución de parte del Ministerio del Ambiente y Agua (MAA).