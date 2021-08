El eterno problema político de Ecuador

Marc Pardo

Las crisis más implacables son aquellas que no se pueden ver a simple vista, aquellas a las que no se ha dado el detenimiento necesario como para corregirlas y que son, por lo general las causantes de muchos otros conflictos.

En el caso de Ecuador, más allá de una crisis económica o sanitaria, lo principal es una crisis política. La falta de credibilidad en personajes políticos, conflicto de ideas y opiniones entre distintos partidos políticos, acusaciones de corrupción y carencia de un panorama de diálogo, hacen que la política ecuatoriana se convierta en un patio de recreo donde solo hay insultos e improperios.

Ecuador ya hace unos meses hizo partícipe su voluntad democrática, eligiendo al gobierno actual, el cual, si bien tiene sus aciertos como el proceso de vacunación, está errando en la falta de diálogo. El alza del precio de los combustibles, poca atención con procesos constitucionales como el caso de los sueldos de los maestros y presupuesto para la educación intercultural.

Los dirigentes de la Conaie han puesto en marcha protestas de tinte pacífico y los maestros han hecho huelgas de hambre a la espera de sus peticiones.

Se ha descrito como “chantajes y amenazas” a la protesta social de parte de la Conaie, acusándolos de “desestabilizar la democracia”. La réplica de Leonidas Iza ha sido acusar al Gobierno de su “tendencia a replicar los errores del expresidente Moreno”, mientras proponía paros y marchas. Es adecuado mencionar que la falta de un escenario de diálogo es lo que ha estado haciendo que tanto de un lado como del otro solo se escuchen acusaciones. No es nuevo para ningún ecuatoriano presenciar protestas contra el gobierno de turno, partidos de derecha llamando comunistas o radicales a los de izquierda, y los de izquierda llamando millonarios o corruptos a los de derecha. Debemos quitarnos estigmas de la cabeza, darnos cuenta que cada participación política es un aporte al mejoramiento del orden social, respetando el consenso y el disenso a través del diálogo. La historia de la política ecuatoriana se ha resumido en pugnar por alcanzar todo el poder ya sea por medio de protestas, persecuciones, juicios o críticas a quienes formulan opiniones contrarias.

El presidente Lasso tendrá sus motivos para tomar ciertas decisiones, tanto él, cómo Leonidas Iza, podrán tener razón y motivo en algunas opiniones o posturas, pero talvez errar en otras. El propósito de la política no es humillar ni estar por encima de mi “adversario”, si no defender mi postura respetando la del otro, y así colaborar con el desarrollo social. Tristemente ese no es caso en la mayoría de veces en Latinoamérica. Mi llamamiento y recomendación al presidente Lasso es que debe atender y abrir un espacio de diálogo y debate lo más pronto posible para quienes quieren respuestas si queremos llegar al Ecuador del encuentro en que pusimos fe. Si de verdad queremos que el Ecuador cambie debemos poner una mirada crítica no solo hacia el Gobierno, sino también a quienes lazan las protestas y respetar ideas contrarias, convertirnos en dignos actores políticos.