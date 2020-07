Eterno desfinanciamiento del Barcelona

LEA TAMBIÉN

LEA TAMBIÉN

ELCOMERCIO en su edición del 13 de junio, publica una amplia investigación sobre las altísimas remuneraciones de los jugadores del Barcelona Sporting Club, B.S.C., que no importarían si el Club contase con los ingresos necesarios para ello.

Hay que recordar que, en el fondo, el mejor período del Barcelona fue cuando no tenía deudas y fue campeón en seis oportunidades, lo que significa que los altos emolumentos de sus jugadores no son garantía de triunfo.



Quizá el problema del desfinanciamiento que hace pocos años fue de “solo” 10 millones de dólares, hoy sería de cinco veces más, pues alguno de los importados, tendría una remuneración de casi 75 000 dólares mensuales, a más del pago de primas, con las cuales los ingresos mensuales de algunos integrantes estarían al nivel de Brasil y Argentina, pero sin contar el club con suficientes ingresos, pues los egresos permanentes, solo se financian con rentas permanentes.



Una receta elemental, para la elaboración de los presupuestos anuales, es: primero cuantificar los ingresos del período, para después establecer los gastos y no al revés, como equivocadamente lo hace el Gobierno Central, lo que le obliga a buscar cada vez más créditos. Iván Escobar Cisneros