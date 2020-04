LEA TAMBIÉN

Sé que han sido días difíciles, aun más para quienes nos encontramos lejos del hogar, y aún no tenemos la posibilidad de volver, debido a la emergencia sanitaria, sin embargo, eso no me imposibilita a tomar un poco de tiempo para tratar de cambiar la perspectiva sobre todos los acontecimientos negativos y convertirlos en un tiempo para reflexionar y para valorar a quienes todavía nos acompañan.

Estoy eternamente agradecida con Dios por la existencia de nuestros padres, lo hago con una amplia sonrisa, y con una mezcla de orgullo, amor y admiración, gracias por darnos unos padres que nos enseñaron a amar sin estereotipos, a luchar por lo que creíamos inalcanzable, a educarnos con principios y valores, a enseñarnos que no debemos darnos por vencidos en el primer intento, gracias por demostrarnos que el amor de madre y padre es el amor más puro e infinito.