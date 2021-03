'Estocada final al fútbol'

Hace más de un año se dejaron de transmitir los partidos de fútbol a nivel nacional, por una decisión de la Federación Ecuatoriana de futbol – FEF - conformada por los delegados de los equipos o clubes que compiten en la serie A y B, que aprobaron que los derechos de TV sean negociados por los clubes por intermedio de una liga profesional – LIGA PRO – para todas la transmisión a nivel nacional.

Los amantes de este deporte, nos sentimos decepcionados y defraudados con estas medidas ya que según mi criterio, están acabando con la afición al fútbol.

En mi caso, al igual que miles de hinchas, estamos perdiendo por completo el interés por lo que sucede en el fútbol, ya que aparte de no poder asistir al estadio, se nos ha dejado sin que siquiera podamos ver los partidos por una señal de TV abierta .



Antes de la pandemia, al menos se transmitían los partidos, pero con el encierro a que nos hemos visto obligados, se suponía por sentido común, que era la época para aprovechar que no se pierda esta afición, sino que se incremente y se consolide con la transmisión de los partidos, pero desgraciadamente la FEF y la Liga Pro , han conseguido lo contrario.



Como en mi caso ha dejado de importarme cuando juega mi equipo, lo que constituye una estocada final al aficionado a este deporte.



No todos podemos darnos el gusto de mirar los partidos en “pague por ver”.