Estimado Simón

Con mucha pena escribo estas líneas porque leyendo sus artículos en la prensa, y sobre todo el de 23 de este mes, ‘Paren todos los relojes’( Simón Espinosa), me causan una gran confusión y decepción.

Me digo: no puede ser la misma persona que conocí. Son dos personalidades. Para mí, las personas inteligentes mantienen siempre una línea de razonamiento acorde a sus principios...Que está pasando. Jesús dijo: ‘Yo soy la luz, la verdad y la vida...’ ¿Ud. cree todavía en esto? En mi profunda decepción me pregunto por qué... y la única y verídica respuesta que encuentro es que existe un ser poderoso y maligno que es capaz de penetrar en las mentes más preclaras y también dentro de nuestra Iglesia Católica, actualmente en los mismos ministros de la fe, son una minoría por cierto, que no consigue empañar la grandeza de nuestra religión.