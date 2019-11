Esquema de corrupción, investigación a cargo de la PGE

LEA TAMBIÉN

Es de conocimiento público que contra el ex mandatario Correa existen varios juicios pendientes. A fecha 8 de noviembre, la Procuraduría General del Estado, un órgano extra funcional, ha acusado a Rafael Correa de crear un sistema de corrupción en el que se ven incluidos varios de sus colaboradores.



Las acusaciones se basan en evidencia que afirma poseer Procuraduría en el que puede identificarse como varias instituciones del Estado fueron utilizadas como mecanismos de financiación al movimiento de Alianza País durante el mandato del ex presidente. Los fondos eran una parte, se habla de supuestos gastos para cumpleaños, préstamos, alimentación y reuniones políticas.



Las investigaciones muestran la corrupción de un periodo en nuestro país. No basta con la queja y buscar culpables, sino que las autoridades competentes trabajen por recuperar a más de dinero o bienes, la confianza de los ecuatorianos sobre la justicia en el país.



Verónica Guerra Pazmiño