LEA TAMBIÉN

LEA TAMBIÉN

Como sobrepaso más de una década de lo que consideran adulto mayor; ahora que iniciamos con mi esposa nuestra décimo cuarta semana de reclusión, me asalta, principalmente, la pregunta: ¿qué podemos esperar?

Preocupación sobre el mantenimiento de nuestra salud es, sin duda, una prioridad; con robos y sobreprecios en la gran mayoría de los hospitales estatales, en penoso admitir que estamos desprotegidos; pero, esto no excluye esperar que se cumplan expectativas de mejora en muchas áreas como finanzas, justicia, legislación entre muchas otras.



En finanzas dependemos principalmente de las exportaciones de petróleo; detenidas, por segunda vez, a mes seguido, por la implementación de variantes en el trazado del oleoducto debido a “fuerza mayor“ por causa de erosión de las aguas de un río; pero, si revisamos el tendido original del oleoducto transecuatoriano, volvemos al curso inicial que nunca debió ser alterado con el pretexto de servir mejor a una represa para el proyecto Coca-Codo Sinclair.



En la misma área financiera del país, ahora el Ejecutivo ha nombrado una comisión de ilustres para ayudar al Ministro de Finanzas; esperemos ver resultados positivos.



En él área de la justicia, la gran mayoría de ciudadanos respaldamos la acción de la Fiscal General; pero, el complemento, los jueces que deben ejercer, apegados al derecho, y poner tras las rejas a los corruptos usurpadores del patrimonio nacional, están aún con saldo negativo; y aún más, si consideramos que no se ha recuperado nada del “grueso” robado.



En él área legislativa vemos un exceso en número, sin contar con la pléyade de asesores, todos con jugosas remuneraciones, que son improductivos. Si aún tienen un poco de sangre en la cara deberían pasar una ley reduciéndose en número y normando calificaciones de tercer nivel para optar por una candidatura a ese cargo de elección popular.



A los que hemos vivido años esperando cambios que no llegan, quizá es una utopía pensar que podemos cambiar; quizá resta esperar que los padres jóvenes eduquen con honradez a sus hijos y en unas décadas más se vea un país con el correcto proceder, en todos los ámbitos, de la gran mayoría.