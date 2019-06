Esfuerzo Tripartito

LEA TAMBIÉN

Para desarrollar un país se necesita un Estado que apoye el emprendimiento mediante un sistema legal que inspire a tomar riesgo, un elemento humano orgulloso de su aporte personal y otro elemento humano que aporte con sus ideas, con su experiencia y con sus medios, para plasmar en realidad un plan en beneficio de todos.

La empresa no es solo del empresario, le pertenece al personal que labora como al Estado que mediante las regulaciones crea el estímulo para que todos se esfuercen para alcanzar el objetivo, que no debe ser otro que producir un bien digno, competitivo y rentable para que permita pagar impuestos, salarios y producir un rédito para crecer o garantizar la existencia de la empresa.



El Gobierno se ha comprometido a apoyar a la inversión creando el soporte legal y financiero para las pequeñas empresas, brindando confianza al emprendedor. Además se encuentra en discusión la relación laboral-patronal.



Para asegurar el éxito empresarial hay que crear y apoyar una relación humana digna entre el trabajador, el emprendedor y el regulador garantista de la seguridad jurídica. Sin una relación humana y digna entre los tres entes no habría bienestar, no habría éxito empresarial ni desarrollo espiritual y material de la sociedad de un país.