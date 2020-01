No Se Equivoque Presidente

LEA TAMBIÉN

Está haciendo una errada lectura de lo sucedido en octubre. La gente está realmente muy cansada y molesta con la clase política, que es la única que tiene derecho a prosperar en el Ecuador. Esa fue la razón de la protesta.

El libro del señor Nebot debió titularse “Mi camino a la Prosperidad”. Mientras la falta de empleo y el incremento de la pobreza golpean a la mayoría de ecuatorianos, los políticos incrementan su patrimonio. Sería bueno comparar el patrimonio de hace 25 años atrás de Nebot, Cynthia Viteri, Andrés Páez, Gabriela Ribadeneira, etc., con su patrimonio actual. Y con el mayor respeto Presidente su propio patrimonio de hace 15 años con el actual. El problema no es solo de un gobierno obeso, lo peor es que es un gobierno glotón, al que no le duele gastar el dinero que con sacrificio aportamos los ecuatorianos. El Vicepresidente viaja con séquito de Ministros a Francia y a Doha, supuestamente para atraer inversiones. Resultado cero. Mientras fue un fracaso su trabajo en los diálogos. Tres ministros se reúnen con Pompeo en Washington? Viaje a España acompañado de varios ministros para una cumbre sobre el clima que fracasó. Resultado: su foto de familia con el Rey Felipe que a los ecuatorianos no nos vale para mucho. Ministros con escolta de dos motos y tres carros. ¿Es que no les duele el país? Por favor Presidente exija resultados y no permita paseos. Eso es reducir el tamaño del Estado y no botar al desempleo a los servidores públicos más humildes.