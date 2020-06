Equilibrio en la aplicación de Justicia

LEA TAMBIÉN

LEA TAMBIÉN

Los casos de corrupción, han desnudado las ambiciones personales de algunos políticos, en oposición a los fines y afán de servicio a la ciudadanía y en especial de aquellos que más necesitan. La Justicia se asocia con honradez, imparcialidad, rectitud, honestidad y objetividad, entre otras, a su vez su aplicación termina en una resolución, veredicto o sentencia. La falta de honradez y objetividad en las compras con sobreprecios deja en la indefensión a la población, en el desamparo y desprotección, a aquellos que hoy más lo necesitan, los enfermos de la pandemia.

El trabajo que viene realizando, la Fiscalía del Estado, está a la altura de la moral que se requiere para no permitir éste cáncer que carcome nuestros intestinos, no nos permite avanzar como país y proyectarnos hacia una sociedad con más facilidades en la salud, educación, seguridad y economía. El trabajo del Ejecutivo, además del de la Policía, Fiscalía y Contraloría debe tener las normas administrativas con los controles cruzados para fácilmente identificar este tipo de anomalías, que hoy se han vuelto un modus vivendi de gente sin escrúpulos. Salvo honrosas excepciones, La Asamblea debe proyectar la razón por la que fue electa, defendiendo con su honor lo que prometieron realizar, dejando de lado intereses personales y partidistas. A su vez, la Justicia en el país debe ser más ágil, consciente y equilibrada con la aplicación de penas, pues no puede ser que hasta la fecha, personas que han sido juzgadas, no estén privadas de su libertad y sigan afectando la libertad de quienes precisan, tener el respaldo del Estado.



La comunicación entre las prefecturas y municipios con sus vecinos, debe ser más constante, no conozco que se haya publicado las licitaciones para la repavimentación de Quito; es un trabajo para la Fiscalía el conocer los detalles de como se lo efectuó. Trabajemos juntos todos, desde el sitio que nos corresponde, para erradicar esta lacra social que tanto daño nos está haciendo.