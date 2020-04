Epistocracia

LEA TAMBIÉN

De la raíz griega para conocimiento, es un sistema que escoge gobiernos únicamente por quienes poseen el suficiente mérito académico para hacerlo.

Del libro “Against Democracy” de Jason Brennan y de un ensayo sobre el caso por Adam Wakeling en la revista Quillete, el fundamento radica en el hecho que someter a un individuo a la decisión de un electorado incompetente es una forma de opresión. Un individuo enfermo no puede ser forzado a un médico incompetente, así como un grupo de pasajeros no pueden ser asignados a la inexperiencia de un piloto principiante. No es posible dar autoridad política para decidir sobre el destino de todos a quienes no poseen razón moral o competencia en política. El votante ideal, en una democracia, es quien permanece informado y recibe evidencia de fuentes opuestas con el menor sesgo cognitivo. Según encuestas certificadas, la realidad es que tres cuartas partes del electorado en los EE.UU. está mal informado o, peor aún, desconoce por completo la realidad política de su país. Gobiernos ilegítimos y caóticos son resultado de nuestros sistemas de votación universal, pero quizás, en nuestras contradicciones y limitaciones humanas, una forma lenta y dolorosa de aprendizaje social que algún día nos lleve a sociedades justas y verdaderamente democráticas.