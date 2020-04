Entendiendo la realidad

LEA TAMBIÉN

En estos últimos meses se ha desatado una pandemia que ha afectado a una considerable parte de la población. Por esto es que alrededor del mundo cada gobierno ha tomado varias medidas de prevención para que este virus no se siga propagando.

Este crecimiento exponencial del covid-19, se inició en una ciudad en China, desde donde el virus comenzó a expandirse hasta que se tomaron medidas rígidas con los ciudadanos, de igual manera, como pasó en España, donde existía solamente un caso pero al pasar el tiempo el virus saltó en todo el país, cuando se tomaron medidas ya habían por lo menos mil infectados. En Italia de igual manera, siendo el país más infectado, no había tomado esas medidas preventivas de inmediato, lo cual hizo que el virus se siga esparciendo. Por eso es que en América Latina, un continente donde aún el virus no está tan disperso como en Europa, apenas con pocos infectados se han tomado estas medidas, lo cual era indispensable hacer para que no suceda lo mismo que en el otro continente.



En Ecuador ante la aparición de casos de enfermedad por el covid-19, las autoridades han realizado ciertos planes de contingencia para evitar el contagio de la pandemia, así calificada por la OMS. Al tener ya confirmados los casos primeros en el país, la contención empezó con implicaciones jurídicas, donde el domingo 15 de marzo, Lenin Moreno tomando en consideración el Art. 32 de la Constitución de la República que señala que “La salud es un derecho que garantiza el Estado” y el Art. 638 del Código de la Salud: “Se consideran medidas preventivas sanitarias las disposiciones que dicte la autoridad sanitaria competente para proteger la salud de la población”, se declaró al país en emergencia sanitaria para impedir que el covid-19 se multiplique por la nación.